افتتاح مدرسة "وحدة نواي الابتدائية" بملوي

تستمر أنشطة ومشروعات مبادرة “بداية " بمحافظة المنيا في شتى القطاعات ومنها افتتاح مدرسة "وحدة نواى الابتدائية" بمركز ملوي اليوم الخميس، والتى تعد أحد نماذج المدارس الآمنة المنفذة بالمحافظة من خلال التعاون بين مشروع الصداقة و مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" بتمويل من هيئة انقاذ الطفولة وتحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوفير بيئة آمنة في المدارس بأفضل جودة لأبنائنا الطلاب وذلك بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الطفولة .

هذا وتأتى هذه المدارس الآمنة ضمن مشروع الصداقة التابع لهيئة إنقاذ الطفولة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة التعلم بين الأطفال بمركز ملوي جنوب المنيا، لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العقلية والعلمية ، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم في ملوي .

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا أن تطوير المدارس الآمنة يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة ومديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، وضمن 50 مدرسة يتم تطويرها ورفع كفاءتها وجعلها آمنه،وأضافت أن مدرسة "وحدة نواي الابتدائية" تبلغ مساحتها 1900م2 (دور أرضي بالإضافة إلي أربع أدوار علوية) ومكونة من 21 فصلا كما تشمل دورات للمياه - مكتبة - غرفة شبكات - 2 مخزن - غرفة طبيب - غرفة تربية فنية - 2 غرفة مجالات - غرفة مشاهدة.