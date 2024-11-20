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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصيف بلطيم يسلم 82 نموذجًا للتصالح

رئيس مصيف بلطيم يسلم
رئيس مصيف بلطيم يسلم نماذج تصالح للمواطنين
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أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 82 نموذج (8) للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
‏https://www.lgs.gov.eg/#/home 

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اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم مصيف بلطيم يسلم نماذج تصالح للمواطنين