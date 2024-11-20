يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقرر وحده في ملف الأسرى والمفاوضات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالى باهراف ميارا، قدمت للمحكمة العليا وثائق تثبت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقرر وحده في ملف الأسرى الإسرائيليين والمفاوضات مع حركة حماس.

ووفقا للقناة فأن الوثائق أظهرت أن الكثير من القرارات يتخذها نتنياهو دون علم المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"وأحيانًا يبلغ المجلس بعد اتخاذ القرار وتنفيذه.

وبحسب القناة فأن نتنياهو عيّن منسقًا لملف الأسرى مقربًا منه للتحكم في المفاوضات.

وأوضحت القناة أن نتنياهو همّش المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" بعد انهيار حكومة الوحدة قبل أشهر وشكّل طاقم مشاورات مصغرًا يضم مستشاريه وسكرتيره العسكري وآخرين لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار.