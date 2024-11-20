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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المبعوث الأمريكي: نعمل عن كثب مع الإدارتين في لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

هوكستين
هوكستين
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قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، إنه سيتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال "هوكستين" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إن المحادثات التي سأجريها في إسرائيل ستعتمد على ما توصلنا إليه اليوم في لبنان.

وتابع: " نعمل عن كثب مع الإدارة في لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأوضح، المبعوث الأمريكي إلى لبنان: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة".

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