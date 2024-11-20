هوكستين: استطعنا تقريب وجهات النظر بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، عن توجهه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال هوكستين خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات التي سيجريها في إسرائيل ستعتمد على ما تم التوصل إليه من تفاهمات خلال المفاوضات الأخيرة في لبنان.

وأضاف هوكستين أنه يتم العمل بشكل وثيق مع الإدارتين اللبنانية والإسرائيلية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين وسد الفجوات المتعلقة بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، أقر بوجود بعض القضايا العالقة التي لا تزال تحتاج إلى حل.

كما أوضح المبعوث الأمريكي أنه تم إحراز تقدم إضافي في المفاوضات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.