طلب إحاطة لفتح مأمورية ضرائب عامة بمدينة بدر في البحيرة

تقدم طلبة النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا للحكومة بشأن الموافقة على فتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر التابع لمحافظة البحيرة، بهدف التيسير على الممولين وتشجيعهم على الاندماج بالاقتصاد الرسمي، وفقًا لخطة الدولة ولبعد المسافة بين المركزين.

وأكد النائب، أن المركز مضموم للنطاق الجغرافي لمأمورية كوم حمادة والمسافة بين مركز ومدينة بدر ومركز كوم حمادة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا في بعض الأماكن، موضحًا أن مركز ومدينة بدر والقرى التابعة له يتكون من 35 شياخة، بإجمالي 30 ألف ملف ضريبي تقريبًا.

وأشار عضو مجلس النواب، أن نسبة مساهمة الحصيلة المحققة للمأمورية بكوم حمادة من مركز ومدينة بدر حوالي 60% تقريبًا من حصيلة المأمورية، وسبق أن تأشر من الدكتور شيرين حازم بالموافقة.

وطالب النائب بسرعة الدراسة والإفادة بشأن فتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر، بهدف خدمة أهالي وسكان المركز، وتيسيرًا عليهم في توفير الوقت والحظ من معاناة الانتقال لأماكن بعيدة بحثًا عن إنهاء الخدمات والإجراءات المتعلقة بالضرائب العامة، طلب إحاطة لفتح مأمورية ضرائب عامة بمركز ومدينة بدر في البحيرة.