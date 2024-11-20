باحثة سياسية: أجواء تفاؤلية بشأن وقف إطلاق النار في لبنان بعد زيارة هوكستين

قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة السياسية، إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، بث أجواء تفاؤلية في لبنان، بتصريحه الأخير بأن هناك فرصة حقيقية وأجواء إيجابية لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، موضحة أنّ الوقف يكمن في آلية تنفيذ قرار 1701 على الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك صعوبة في إقناع حزب الله بنقطتين، منها أن يكون هناك حرية حركة للجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإعطائه إذنه لضبط أي عميلة تسلح جديدة أو مخازن أسلحة، إذ يرفض حزب الله لأنها تخرق السيادتين الجوية والبرية، وتمس ترسانته العسكرية وهو الهدف الأساسي للحرب كما أعلن العدو الإسرائيلي.

وتابعت، أن حزب الله يرفض عملية المس بسلاحه ويستصعب فكرة ما ينصه القرار 1701 بكامل مندرجاته، إذ إن هناك بندا ينص على نزع سلاح جميع الميليشيات.