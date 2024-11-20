وزير الدفاع الأمريكي: سنقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخائر صاروخية متطورة وأسلحة مضادة للدبابات، وذلك في إطار دعمها المستمر لأوكرانيا في مواجهتها ضد الغزو الروسي.

وفي هذا السياق، أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، التزام واشنطن الثابت بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا الالتزام تم تأكيده أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت توماس جرينفيلد أنه بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستستمر الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بمزيد من القدرات العسكرية المتقدمة، مثل المدفعية، أنظمة الدفاع الجوي، المركبات المدرعة، بالإضافة إلى الذخائر الضرورية لمواجهة التهديدات.