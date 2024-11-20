زوجة بيج رامي تعلن حصولها على حكم قضائي بخلعه

قضت محكمة الأسرة التابعة لحي المنتزة، بتطليق مي السنهوري زوجة لاعب كمال الأجسام الشهير ببيج رامي، بطلقة بائنة للخلع، مع إلزامه بدفع المصاريف اللازمة من تكاليف النفقة.

و‏شاركت مي محمد السنهورى الزوجة الثانية لاعب كمال الأجسام الأولمبي المشهور ممدوح محمد حسن الشهير ببيج رامي، قرار محكمة الأسرة بطلقة بائنة في القضية رقم 7149 لعام 2024، بعدما تقدمت بدعوة خلع ضد زوجها بعد مرور شهور فقط على زواجهما ورفضه الطلاق بشكل ودي.

‏وأعلنت مي السنهوري، الحكم القضائي وحصولها على طلقة بائنة للخلع منه، وإلزام طليقها بدفع المصاريف اللازمة بعد رفض طلب الطلاق.

وكتبت زوجة بيج رامي الثانية عبر خاصية ستوري في حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "لم يتم أي طلاق بيني وبين رامي لرفضه الانفصال وديا وبناء عليه حصلت علي حكم محكمة بالخلع ضد البيج رامي والحمد لله على كل شيء".

ومي السنهورى هي الزوجة الثانية للاعب الأولمبي الشهير بيج رامي، وتزوجها بعد حصوله على الميدالية الثانية الذهبية في الأولمبياد، وأحدث الزواج في هذا الوقت ضجة كبيرة واعترافات من زوجته الأولى بعدم علمها بهذا الزواج.