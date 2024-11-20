سؤال برلماني حول مسابقة تعيين المعلمين الأخيرة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لمشيخة الأزهر وللجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المسابقة الأخيرة التي تم الاعلان عنها لتعيين معلمين.

ذكرت السعيد أنه تم استبعاد خريجي شريعة وقانون بأقسامها المختلفة من هذه المسابقة، مؤكدة أن هذا يعتبر تمييزًا وعدم تكافؤ للفرص الوظيفية، خاصة أن هؤلاء الخريجين في حاجة ماسة للتعيين خصوصاً ومنهم الكثيرون يعملون متطوعين منذ سنوات دون اجر أملا في التعيين.

وطالبت النائبة مشيخة الازهر بمراجعة الإعلان ومساعدة خريجي هذه الكليات على تحقيق الاستقرار في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.