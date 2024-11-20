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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البحث عن كلب عقر 4 أشخاص بكفر الشيخ

صورة لكلاب ضالة بكفر
صورة لكلاب ضالة بكفر الشيخ
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تواصل الأجهزة الأمنية والمحلية بمدينة كفرالشيخ، البحث عن كلب عقر 4 أشخاص بمنطقة القنطرة البيضاء غرب المدينة، وأصيبوا بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة في أماكن متفرقة بالجسم. 

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى أخطارًا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغاً من مأمور قسم أول كفرالشيخ، يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بأدعاء عقر كلب، لمستشفي كفرالشيخ العام، بشارع السلام منطقة القنطرة البيضاء. 

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول كفرالشيخ، للمستشفى، حيث تبين إصابة كل من ملك ماهر أحمد، 10 سنوات، مصابة بجروح متهتكة بالوجه والفم، محمد السيد محمد، 16 سنة، مصاب بجروح متهتكة بالفم، عبدالله محمد عبدالله،8 سنوات، مصاب بجرح بالكتف الأيمن، محمد عادل محمد33 سنة، مصاب بجرح بالصدر، جميعهم يتلقون العلاج بالمستشفى العام بكفر الشيخ. 

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