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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

روسيا: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ومواجهة الناتو المعتاد على إرهاب العالم

الرئيس بوتين
الرئيس بوتين
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أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا أكدت فيه أن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية وشخصيات أوروبية، مثل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي تطالب روسيا بالتوقف عن استخدام ما وصفته بـ"الكلمات غير المسؤولة" حول استعدادها للدفاع عن نفسها بجميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك الأسلحة النووية، تأتي في سياق التصعيد الغربي ضد روسيا.  

وأضاف البيان أن هذه التصريحات تأتي بعد إرسال الولايات المتحدة والدول الأوروبية صواريخ ومقاتلين إلى أوكرانيا لاستهداف العمق الروسي. 

 وأشارت السفارة إلى أن مواجهة حلف الناتو، الذي وصفته بـ"المعتاد على إرهاب العالم دون عقاب"، ستكون قوية ومباشرة، مؤكدة أن روسيا لن تتوانى عن الرد بكل حزم على أي تهديد لأمنها القومي.

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