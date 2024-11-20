أبطال الفيلم المغربي "أنا مش أنا" يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

احتفل فريق عمل الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، ومنافسته في قسم "العروض الخاصة".

والتقط صناع الفيلم عددا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء قبل عرضه بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

‎وحضر عرض فيلم “أنا مش أنا” الفنان محمد الريفي والفنانة جيهان خليل، إضافة إلى نجوم الرياضة أشرف داري لاعب النادي الأهلي وزوجته ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، والفنانة بسنت صيام.

‎فيلم “أنا مش أنا” مغربي من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويجمع نخبة من نجوم السينما المغربية، أبرزهم النجم عزيز داداس، وتشاركه البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، إلى جانب النجمة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وهو من إنتاج “سبيكطوب” تحت إشراف المنتجة فاطنة بنكران، وتمت دبلجته باللهجة المصرية لجعله أقرب للجمهور المصري، وقام بأعمال الدوبلاج ستوديوهات فيدباك.

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