"بحوث الصحة الحيوانية" ينظم 25 ندوة إرشادية خلال أسبوع في 7 محافظات

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعامله الفرعية، سلسلة من الندوات الإرشادية البيطرية في مختلف قرى محافظات الجمهورية، شملت 7 محافظات هي: الشرقية، أسيوط، بورسعيد، المنوفية ، الغربية، سوهاج، والمنصورة، بالتعاون مع المراكز الإرشادية، والإرشاد الزراعي، والمدارس.

وركزت الندوات على الأمراض المعدية بين الحيوانات والإنسان، الاستعدادات للشتاء والطرق المثلى لتربية الحيوانات في ظل التغيرات المناخية والتعامل مع الطيورالمنزلية و تحقيــق الامن الحيــويفي المزارع ســوف ينعكــس ايجابيــا علــى المنتــج النهائــي (اللحـوم البيضـاء وإنتـاج بيـض المائـدة) .

وتأتي هذه الجهود في اطار حرص الدولة المصرية علي تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

واستهدفت هذه الندوات توعية صغار المربين، وربات البيوت، وطلبة الجامعات والمدارس، حيث شارك فيها أكثر من 592 فردا من الفئات المستهدفة، في 25 قرية. تناولت الندوات نشر الوعي بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات، وتقديم الأساليب العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض الحيوانية، وتزويد المربين والمزارعين بالمعرفة اللازمة لتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

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