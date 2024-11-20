نوة المكنسة تتسبب في تراكم السحب المحملة بالأمطار على سماء الإسكندرية

تشهد سماء الإسكندرية منذ الصباح تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار الرعدية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، في آخر أيام نوة المكنسة، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تجمع السجب الممطرة والتي تحجب أشعة الشمس، على مناطق من شمال البلاد (الأسكندرية- كفر الشيخ -البحيرة)، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية مع تقدم الوقت، مع وجود فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد خلال اليوم على فترات متقطعة.

تسيطر حالة من الأجواء الشتوية على محافظة الإسكندرية، تزامناً مع بدء نوة المكنسة، وهي تأتي برياح غربية شمالية، وسحب محملة بالأمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت أغلب أحياء المدينة سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيف، التي حجبت أشعة الشمس.

وبدأت نوة المكنسة منذ الأحد 17 نوفمبر الماضي برياح شمالية غربية يصاحبها أمطار غزيرة على بعض المناطق ومتوسطة على مناطق أخرى، تستمر لمدة 4 أيام، وسط انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الاثنين 18 نوفمبر، حيث سجلت درجة الحرارة 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة، ونسبة أمطار 20%.