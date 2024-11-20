البنك العربي يتيح خدمة سداد المدفوعات الحكومية للشركات إلكترونيًّا بالتعاون مع "إي فاينانس"

أطلق البنك العربي، خدمة سداد المدفوعات الحكومية عبر منصة البنك الرقمية الخاصة بعملائه من قطاع الشركات "عربي كونكت"، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس".

وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات قطاع الأعمال ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يتيح البنك العربي لعملائه من قطاع الشركات ميزة تسهيل عملية دفع الرسوم الجمركية والمستحقات الضريبية الحكومية رقمياً عبر منصة "عربي كونكت" دون الحاجة لزيارة الفرع، كما تضمن الخدمة للعملاء توفير الوقت والجهد والسرعة في سداد المدفوعات الحكومية من خلال تزويدهم بآلية الكترونية رقمية متكاملة تمكنّهم من الاستعلام ودفع المستحقات الحكومية بشكل مباشر مع إمكانية طباعة الإشعارات الخاصة بتلك المدفوعات دون الرجوع للبنك.

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال أحمد اسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع البنك العربي – مصر: "يعدّ إطلاق هذه الخدمة الجديدة خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية بهدف إثراء تجربة عملائه من قطاع الشركات وبما يلبي احتياجاتهم المتزايدة."

وأضاف: "تشكّل خدمة سداد المدفوعات الحكومية بخطوات بسيطة وسريعة إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر منصة "عربي كونكت" لتقديم تجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للشركات لمتابعة التزاماتهم الحكومية عن بعد".

وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" عن فخر شركة إي فاينانس الرائدة في تقديم الحلول المبتكرة لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال تعاونها مع البنك العربي لتؤكد استمرارها في مواصلة تعزيز الخدمات الرقمية المالية والمدفوعات الحكومية الإلكترونية لجميع العملاء المصرفيين مما يتيح المزيد من قنوات وآليات دفع جديدة. هذا وتتعامل شركة إي فاينانس مع أكثر من ترليون جنية قيمة معاملات سنوية (2023) من المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تعد بدورها دافعاً اساسياً للتحول الرقمي في مصر.

الجدير بالذكر أن منصة "عربي كونكت" من البنك العربي تقدم العديد من المميزات التي صُمّمت لتمنح عملاء قطاع الشركات المزيد من المرونة والراحة، لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

ومن أهم ميزات المنصة: الاطلاع والرقابة المستمرة على الحسابات، إدارة الحسابات المحلية والخارجية، إدارة المدفوعات والسيولة والرواتب، وغيرها.

وتعد منصة "عربي كونكت" واحدة من أبرز الحلول التكنولوجية الرائدة على صعيد قنوات الخدمات المصرفية الرقمية المخصصة لقطاع الشركات والتي صممت لتواكب أحدث المستجدات في الصناعة المصرفية.