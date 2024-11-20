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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تواصل إطلاق قوافلها البيطرية المجانية لقرية الرويهب.. وتعالج 780 حيوانا

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، اطلاق قوافلها البيطرية المجانية لعلاج الحيوانات، وذلك في إطار تنفيذها للمبادرة الرئاسية بداية، حيث اتجهت القافلة لقرية الرويهب التابعة لمركز المنشاة، و تم خلالها فحص وعلاج ٧٨٠ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ،ان تلك القافلة تعد ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية بمدن وقري محافظة سوهاج، والتي تحرص الجامعة علي تنظيمها ضمن مباردة "بداية" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تم بالقافلة مناظرة ٧٨٠ حالة مرضية في العيادات وصرف العلاج لهم بالمجان، وشارك فيها 10 أعضاء من هيئة تدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، و ٤٥ طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافله ضمت فرق علاجية في مختلف التخصصات الاكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وقد أدت القافلة دور وقائي للحيوانات الغير مريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصين، وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

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