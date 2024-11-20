الزراعة تطلق فعاليات مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس

افتتحت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس، والذي يقام تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، ان المؤتمر يأتي بالتعاون مع قسم الانتاج الحيواني و السمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وقسم الانتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة جامعه قناه السويس والجمعية المصرية للإنتاج الحيواني.

واضاف مدير المعهد أن المؤتمر يشمل 11 جلسة علمية، بحضور أكثر من 210 مشترك ، كما يضم أيضا 60 محاضرة علميه وبحث منشور .

فيما كرم المؤتمر أيضا رواد الانتاج الحيواني ممن أسهموا في دعم ابحاث الانتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور عادل البلتاجي والدكتور أيمن أبو حديد وزيرا الزراعة الاسبقين، والدكتور محمد خليل يوسف استاذ فيسيولوجيا الحيوان بجامعه نيفادا بالولايات المتحده الامريكيه، كما أنه من المقرر أن تستمر جلسات المؤتمر حتى غدا الخميس.

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