زيلينسكي: أوكرانيا قد تخسر الحرب إذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا قد تخسر الحرب ضد روسيا إذا خفضت الولايات المتحدة تمويل الدفاع عن كييف.

وأضاف زيلينسكي - في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية -: "إذا خفضت

الإدارة الرئاسية الأمريكية الجديدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أعتقد أننا سنخسر.. بالطبع سنبقى وسنقاتل، فلدينا إنتاج، لكنه ليس كافيًا للانتصار.. وأعتقد أنه ليس كافيًا للبقاء، لكنه سيصبح كذلك، إذا كان هذا هو الخيار الأمريكي.. لذلك سنقرر ما علينا فعله".

وبسؤاله عن حالة الحرب الآن مقارنة ببدايتها، أشار زيلينسكي إلى أنه في حين كانت الأيام الأولى هي الأصعب، لكن أي تحرك الآن يعتمد على الوحدة ضد روسيا.

وأضاف: "أعتقد أن تلك كانت الفترة الأصعب، والآن، نعتمد على وحدتنا في أوكرانيا.. ومن الخطير للغاية أن نفقد الوحدة في أوروبا، والأهم من ذلك، الوحدة بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

