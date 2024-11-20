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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تطوير منظومة البنية التحتية للصرف الصحي بـ4 قرى في مركز سوهاج

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جاري تطوير منظومة البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرى الصلعا وادفا والشيخ مكرم وقرية تونس بمركز سوهاج وذلك بقيمة 10 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ببرنامج التنمية المحلية للعام المالى 2024-2025.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن خطة توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرى  تستهدف رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي للمناطق المستهدفة  والارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة ولاستيعاب الزيادة السكانية والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحى مشددا على ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتي المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد  لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة أنه جاري تنفيذ توصيل خدمة الصرف الصحى بقرى الصلعا وادفا وتونس والشيخ مكرم، المحرومة من خدمة الصرف الصحي بأقطار تتراوح ما بين 225ملى متر بطول 5 الاف متر طولى وقطر 280 ملى متر بطول 800 متر طولي لخدمة أكثر من 20 الف نسمة والمقرر الانتهاء من الأعمال في فبراير 2025، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.

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