الزراعة: علاج وفحص 46 ألف رأس ماشية خلال شهر أكتوبر

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تم تنفيذ 26 قافلة بيطرية خلال شهر أكتوبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية قامت بعلاج وفحص أكثر من 46 ألف رأس ماشية و66 الف طائر مجانا لصغار المربين والمزارعين.

وأوضح فاروق أن ذلك يأتي تنفيذا لبرتوكول التعاون بين الوزارة والحزب في هذا الشأن وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم مربى الثروة الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الفلاح المصري وتنمية قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائى.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن، أن بروتوكول التعاون الوزارة والحزب يهدف الى قيام قوافل بيطرية تجوب جميع محافظات مصر (القرى والنجوع) للكشف الطبي اللازم وصرف العلاج المجاني لرؤوس الثروة الحيوانية بجميع أنواعها والتحصين ضد الأمراض وإجراء التحاليل والاختبارت المعملية اللازمة وتوفير الإرشاد الطبي للمزارعين وصغار المربيين، وإجراء الجراحات وإستخدام السونار لعمل الفحوصات التناسلية ورش وتجريع الحيوانات.

وأضاف الحصري، أن تنظيم هذه القوافل بالتعاون مع أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن وبالتنسيق مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة أنه خلال شهر نوفمبر الجاري سوف يتم تنفيذ 52 قافلة بيطرية (بواقع قافلتين لكل محافظة بإستثناء محافظة القاهرة)، مع الاهتمام بمحافظات صعيد مصر.

وأضاف الصياد، أن وزارة الزراعة تتولىتدبير المستلزمات الطبية (أدوية – أجهزة – إلخ) والأطباء البيطرين وغيرها.

يذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وحزب مستقبل وطن لتنظيم قوافل بيطرية مجانية لعلاج مواشي وطيور صغار المربين والمزارعين في جميع قرى ونجوع جمهورية مصر العربية.

وقام بالتوقيع على البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بحزب مستقبل وطن.

1000113406

1000113402

1000113400

1000113396

1000113404