محليات كفرالشيخ تزيل 35 إعلانًا بالحامول لعدم وجود ترخيص

أزالت الوحدة المحلية لمركز الحامول محافظة كفرالشيخ، 35 إعلانًا مخالفًا ، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة، ووحدة التدخل السريع.



وقال عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول إن الحملات مستمرة لإزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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