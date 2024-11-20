نقيب المهندسين يؤكد ضرورة توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ضرورة توطين الأجيال الجديدة من المدن الذكية.

جاء ذلك خلال كلمة “النبراوي” بمؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية"، الذي نظمته نقابة المهندسين بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT2024، والذي يأتي في إطار جهود النقابة لتوطين التكنولوجيا في مصر.

وقال “النبراوي”: "النقابة ستقوم بدورها في هذا الشأن في إطار اهتمامها بمهنة الهندسة وسعيها الدائم لتقديم كل ما هو حديث لأبنائها المهندسين وفي ذات الوقت خدمة المجتمع وصالح الوطن".



وأعلن نقيب المهندسين عن تشكيل لجنة من كبار الخبراء لاستكمال مناقشات حول مستقبل المدن الذكية، مؤكدًا أن اللجنة ستكون معبرة عن الجميع وستضم جميع التخصصات الهندسية وستتواصل مع كافة الجهات لتقديم كل ما يمكن في مجال المدن الذكية".

وأضاف: "أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وهي الجهة الوحيدة القادرة على جمع كافة الأطراف داخل بيتهم نقابة المهندسين".