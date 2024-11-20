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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقررة الأمم المتحدة: COP29 يواصل مباحثاته لإحراز تقدم في تمويل قضايا المناخ

Cop29
Cop29
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أكدت إليسا مورجيرا، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ أن مؤتمر COP29 في أذربيجان يواصل مباحثاته لإحراز تقدم في تمويل قضايا المناخ.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، أن مؤتمر باكو يفرض إجراءات وخطوات يجب اتباعها لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

كما تابعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، أن هناك جهودا مكثفة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2030 ونحتاج إلى 34% من الامكانات لتحقيق ذلك.

وأشارت إلى أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الضمانات والتعهدات لتخفيف تداعيات التغيرات المناخية.

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