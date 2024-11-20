ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوزيه يمنح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات اليوم

جوميز
جوميز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

منح جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء راحة من تدريبات اليوم الأربعاء، وذلك خشية تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدًا الخميس، على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة يوم السبت المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

جوميز جوزيه جوميز الزمالك المصري الدوري الممتاز المصري البورسعيدي