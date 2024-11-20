جوزيه يمنح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات اليوم

منح جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء راحة من تدريبات اليوم الأربعاء، وذلك خشية تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدًا الخميس، على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة يوم السبت المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.