محافظ المنوفية يكرم طالبا من ذوي الهمم ويهديه مكافأة مالية

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطالب محمد حمدي عمارة من ذوي الهمم بمدرسة إبراهيم الشالي الثانوية بكفر عشما بمركز ومدينة الشهداء لاختراعه روبرت كهربائي تشجيعاً له ولقدراته الإبداعية ، وذلك عقب لقائه به أمس خلال افتتاح فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بدنشواي ، جاء ذلك بحضور والدة الطالب ، ورئيس قسم الموهوبين بإدارة الشهداء التعليمية ، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وأهدى محافظ المنوفية الطالب مكافأة مالية ودرع المحافظة كونه نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدي الصعاب ، مؤكداً على دعمه الدائم والمستمر للمتفوقين خاصة أبنائه من ذوي الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية أو العلمية أو الفنية والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل.

وقدم الطالب ووالدته الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم ، معرباً عن إمتنانه بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية له بالاستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق.