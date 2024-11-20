ما زال في الرعاية.. زوجة بشير الديك تكشف لـ"البوابة نيوز" تطورات حالته

طمأنت زوجة الكاتب و السيناريست الكبير بشير الديك جمهوره ومحبيه على حالته الصحية مشيرة إلى أنه ما زال فى العناية المركزة يتلقى العلاج ويتم عمل كافة التحاليل والفحوصات الطبية له.

وقالت زوجة الكاتب بشير الديك فى تصريح خاص للبوابة نيوز أن الكاتب والسيناريست بشير الديك أزمته الصحية كان سببها نقص فى الأكسجين وتم نقله إلى المستشفى وعمل اللازم، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوها وحالته مستقرة وواعٍ وتحدثت إليه ولكنه لم ينقل من غرفة العناية المركزة الى غرفة عادية حتى الآن ويتم عمل كافة التحاليل والفحوصات الطبية له وطالبت جمهوره بالدعاء الله.

وكان الكاتب أيمن سلامة قد أعلن أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن نقل السيناريست الكبير بشير الديك إلى المستشفى، وأنه يرقد بالرعاية المركزة تزامنا مع عرض فيلمه سواق الاتوبيس بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ45.

بشير الديك من مواليد 27 يوليو 1944. ولد بقرية الخياطة بمدينة دمياط، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في يونيو عام 1966. كتب القصة القصيرة ونشر العديد منها في المجلات الثقافية بمصر والعالم العربي قبل أن يكتب للسينما.

كان أول أعماله هو فيلم «مع سبق الإصرار» من إخراج أشرف فهمي وبطولة: محمود ياسين ونور الشريف وميرفت أمين، وقد عُرِض في فبراير 1979. ثم كون ثنائيا ناجحا مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل «سواق الأتوبيس» و«ضربة معلم» و«ضد الحكومة» و«ناجي العلي» و«ليلة ساخنة». بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج محمد خان في العديد من الأفلام مثل «الرغبة»، و«موعد على العشاء»، و«الحريف»

أخرج خلال مسيرته فيلمين فقط، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز، وسكة سفر من بطولة نور الشريف. وابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم «الكبار» عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عدداً من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل «الناس في كفر عسكر» و«حرب الجواسيس» وغيرها.