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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية : ضبط 30 طن مخلل بها عفن ظاهرى وديدان بـ"تمى الأمديد"

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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ترأس الدكتور  تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة  لبني عابد مدير ادارة الاغذية والدكتورة اسراء لطفي مدير إدارة تمي الأمديد  بالإضافة إلى الدكتورة عبير جبر وكيل وقائي الإدارة والدكتورة  مايسة بدوي منسق التطوير وفريق مراقبة الأغذية بإدارة تمي الأمديد حملة مكبره على اماكن بيع وتصنيع المواد الغذائية .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة تمى الأمديد للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين.
وأسفرت الحملة عن ضبط  30 طن مخلل جزر تبين من الفحص المبدئى جود عفن ورائحه كريهه وديدان  علاوة على  نصف طن ملح  لوجود جود تكتلات به و 17 كيلو لحمة مفرومه مجهولة المصدر بدون بيانات ونحو 17 كيلو استربس دجاج حار منتهية الصلاحية بثلاجة مجمدات .
وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أحد معامل الالبان حيث تم ضبط  129 كليو جرام من معجون جبن مطبوخ قابل للفرد بعدد  57 عبوة  وكذلك معجون جبن مطبوخ   رومي عباره عن 30 عبوه بلاستيكيه باجمالي باجمالي 67 كليو جرام بالإضافة إلىضبط مِش مخلوط لهاليبو باجمالي 27 كيلو وقشدة  مائده نباتيه الدهن الكيان عباره عن 45 عبوه بلاستيكيه بإجمالي 101 كيلو تقريبا . 
وأكدت الدكتورة لبنى عابد أنه تم المرور  على أحد محلات بيع المواد الغذائية وتم ضبط خل ابيض طبيعي كريستال بعدد 60 كرتونة  خل ابيض طبيعي لاشتباه فى عدم الصلاحية لافتة أنه  تم تحرير عدد خمس محاضر لعدم وجود شهادات صحيه بناء على القرار 97 لسنه 67 وعدد خمس محاضر نقص اشتراطات صحيه للقرار 96.

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