بفرمان من جوميز.. صفقات الزمالك الجديدة فى مهب الريح

حالة من التخبط تعيشها إدارة نادى الزمالك فى الفترة الحالية، بعد الصفقات التى يسعى للتعاقد معها فى الميركاتو الشتوى القادم، والاستغناء عن خدمات بعض الصفقات التى دخلت القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى الماضى.

ويسعى مجلس إدارة نادى الزمالك تحت قيادة الكابتن حسين لبيب، للدخول في "ميركاتو قوي"، لتعزيز صفوفه من أجل الأستمرار فى المنافسة على جميع البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصدرها داخل القلعة البيضاء، أن البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، أعطى مجلس الإدارة تقريرا مفصلا عن احتياجاته من الميركاتو القادم، ورأيه فى الصفقات التى تم استقدامها فى الميركاتو الصيفى الماضى، والذى أوصى بالاستغناء عن بعض اللاعبين منها.

وتشهد عدة مراكز فى الفريق الأبيض، غيابات عديدة، ما أسفر عن تحرك سريع من قبل مسئولي الأبيض للتفاوض مع صفقات جديدة لتفادي الأزمات بالفريق والتعثر بالنتائج، وذلك مع بداية انطلاقة الدورى المحلى والمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، والتى يسعى للحفاظ على لقبها للموسم الثانى على التوالى والثالث فى تاريخه.

وشهدت الأيام الماضية، إنهاء نادى الزمالك ارتباطه بالمهاجم البنيني سامسون أكينولا، بفسخ التعاقد بالتراضي، وذلك بسبب رغبة جوميز.

وبناء أيضاً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، قرر نادى الزمالك فسخ التعاقد مع اللاعب السنغالي الجديد سيدي نداي، وذلك لعدم اقتناعه نهائيًا بإمكانياته.

ودعم جوميز رأيه فى اللاعب السنغالى، وإنهاء التعاقد معه، بتقرير طبي من طبيب الفريق محمد أسامة، الذي أكد معاناة اللاعب من إصابة مزمنة في وتر أكيليس.

ويعتبر السنغالي سيدي نداي، من الوافدين الجدد على القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، قادمًا من صفوف نادي جيدياوايي السنغالي لمدة 4 مواسم.

كما تضمن التقرير الذى أعده جوميز عن اللاعبين والوافدين الجدد، الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك، والذى تم استعارته من فريق أحد السعودي، والتي جاءت لمدة موسم واحد.

وقد تعمل إدارة الزمالك على قطع الإعارة ورحيله عن القلعة البيضاء، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

ولم يتمكن ميشالاك من إقناع جوميز بمستواه، وذلك بعد حصوله على أكثر من فرصة، لكنه لم يكن على المستوى المطلوب.

البرتغالى يشترط عرض الأسماء قبل التعاقد

كما حدد جوميز متطلباته من الصفقات والمراكز المطلوبة، مثل مهاجم أجنبي سوبر، وجناح أيسر أجنبي سوبر، ديفيندر - قلب دفاع وحارس مرمى، وطلب أيضا الرجوع إليه وعرض أسماء اللاعبين المقترحة عليه أولا للموافقة على ضمهم.

ومن أولوياته أن يتم التعاقد مع أجنبي جديد تحت السن رفقة المدافع الغيني جيفرسون كوستا، وذلك خلال يناير المقبل.