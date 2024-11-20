بعد الفوز بالتزكية.. قائمة أبو ريدة تشعل غضب نجوم الكرة

سادت حالة من الغضب الشديد بين نجوم كرة القدم بعد خلو قائمة المهندس هاني أبو ريدة من أي لاعب سابق من لاعبي الساحرة المستديرة.

وعاد المهندس هاني أبو ريدة من جديد لقيادة اتحاد كرة القدم المصري، وذلك بعد عدم ترشح أي قائمة أخرى أمامه في انتخابات الجبلاية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة السبت الماضي دون ترشح أي قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية.

عرض البرنامج الانتخابي

وتواصل قائمة أبو ريدة اتصالاتها مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لتأكيد الحضور يوم 10 ديسمبر المقبل والتصويت لصالح القائمة.

كما يعقد هاني أبو ريدة مطلع الأسبوع المقبل عددا من الاجتماعات مع رؤساء الأندية لبحث مشاكل الأندية وعرض البرنامج الانتخابي.

وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة عددا من الشخصيات لم تمارس كرة القدم من قبل وهم:

خالد الدرندلي

يستمر خالد الدرندلي في منصبه كما هو كنائب رئيس اتحاد كرة القدم، وعمل الدرندلي من قبل داخل النادي الاهلي و كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء قبل استبعاده من قائمة الكابتن محمود الخطيب فى الانتخابات السابقة وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة والعديد من الدورات التدريبية في المجال المصرفي من مؤسسات محلية ودولية.

أحمد حلمي الشريف

عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج ورئيس نادي أخميم الرياضي

حمادة الشربيني

اسمه بالكامل محمد محمود يونس الشربيني وشهرته حمادة الشربيني، ورئيس لجنة كرة الصالات باتحاد كرة القدم في عام 2014، ورئيس منطقة القاهرة لكرة القدم الحالي

مصطفى أبو زهرة

عضو مجلس إدارة النادي الأولمبي السكندري عندما حصل على أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات النادي بما يتجاوز 7 آلاف صوت بنسبة 74% من المصوتين، وعضو اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين في مصر عام 1997.

طارق أبو العينين

رجل أعمال ونائب رئيس مجموعة كليوباترا الاستثمارية، ونائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا.

محمد أحمد حسين

مدير فني سابق في أندية الجونة والنجوم، وعمل لفترة في أكاديميات الناشئين لنادي باريس سان جيرمان،وهو صاحب فكرة إنشاء الدوري المصري للهواة ورجل أعمال ويمتلك شركة للاستثمار الرياضي في أفريقيا.

وليد عمر عبد الجواد

نجم المقاولون العرب السابق ورجل أعمال حالي ومستثمر في المجال الرياضي ومالك نادي جولدي.

إيناس مظهر

المنسق الإعلامي السابق لاتحاد الكرة ومنتخب مصر، وصحفية مصرية وكانت المسئولة عن صوت مصر في اختيارات جوائز الأفضل للكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وسبق للمهندس هاني أبو ريدة تولي منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في فترة سابقة من 2016 حتى 2019، وتقدم باستقالته هو والمجلس بالكامل في ذلك الوقت، بعد خروج منتخب مصر من الدور ربع النهائي وتوديع كأس أمم إفريقيا التي نظمتها مصر.