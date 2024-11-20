وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر" الذى نظمته نقابة المهندسين، على هامش معرض مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT" والذي يعقد خلال الفترة من ۱۷ حتى ۲۰ نوفمبر ٢٠٢٤، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش مؤتمر مستقبل المدن الذكية، أحدث التقنيات بالمدن والمجتمعات الذكية وسط حضور لفيف من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال الحيوي.

جدير بالذكر أن معرض مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT هو معرض ومؤتمر دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل بجميع أنواعها، ويتضمن مناقشات وجلسات ومحاضرات يلقيها خبراء متخصصين على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، وبمشاركة الشركات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، وبما يخدم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في مواكبة التطور الهائل في هذا المجال، وأيضا في إطار خطة الدولة ٢٠٣٠ وتحقيق خطوات نحو مستقبل رقمي أكثر تقدما واستدامة.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة مارسيل سمير - عضو مجلس النواب، النائب أكمل نجاتى - عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل - عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفي، والنائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي، والنائبة إيمان الألفي، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد عمارة، والنائب محمود تركى، عضوا مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد ومصطفى مسلم وأحمد زايد وأحمد حشيش - أعضاء التنسيقية.

