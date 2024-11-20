وزارة العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" في دمياط لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة دمياط، التي تنفذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

تأتي المبادرة ضمن مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية وزير العمل محمد جبران والدكتور المهندس أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبمشاركة شركة الوسطاني للبترول.

وشهدت الفعاليات حضور ممثلي أكثر من 40 شركة، بمشاركة 150 من أصحاب الشركات والعاملين، إضافة إلى المقاولين والعمالة غير المنتظمة.

وركزت المحاضرات المقدمة على موضوعات متنوعة، منها مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها، التشريعات الوطنية المتعلقة بها، تحليل وتقييم المخاطر، إدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ، بالإضافة إلى الإجراءات والتجهيزات المتعلقة بتصاريح العمل وكيفية التحقيق في الحوادث.

وأوضح فتحي التلاوي، مدير مديرية العمل بدمياط، أن المبادرة تنفذ بتوجيهات وزير العمل لتكثيف الجهود والتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التعليم، الصحة، التوظيف، والثقافة.

وأشار التلاوي إلى دور المبادرة في نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

كما أشاد المهندس حازم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة الوسطاني للبترول، بالدور الإيجابي للمبادرة في تعزيز ثقافة السلامة بين العاملين.

شهدت المبادرة أيضًا تقديم محاضرات تخصصية، منها محاضرة حول تصاريح العمل ألقاها المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومحاضرة عن التحقيق في الحوادث قدمتها المهندسة عبير أبو الفرح من مكتب السلامة بدمياط الجديدة.

حضر الفعاليات عدد من المسؤولين والخبراء، منهم المهندسة هالة محمود، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بدمياط، والمهندسة غادة العيشي، وكيل المديرية، إضافة إلى عدد من ممثلي شركات ومصانع المحافظة.