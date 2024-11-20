محافظ الأقصر يشيد بالأهداف العميقة لمشروع "ابنتي الغالية" ونتائجه بالقرى.. صور

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فريق مشروع ابنتى الغالية بالأقصر التابع لهيئة كوبتك اورفانز، بديوان عام محافظة الأقصر، حيث أعرب المحافظ عن تقديره للأهداف العميقة لمشروع "ابنتى الغالية" ونتائجه الملموسة فى القرى التى يعمل بها.

وبحث المحافظ خلال اللقاء، خطة وأنشطة مشروع ابنتى الغالية الذي يعمل في أربع جمعيات بمحافظة الأقصر، هم جمعية الصعيد بنجع الصياغ، وجمعية مفتاح الحياة بالمريس، وجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات، وجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون.

وأوضح مسئولو مشروع ابنتى الغالية، أنه يقام بالشراكة مع 30 جمعية أهلية في 5 محافظات هم الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، ويقوم المشروع على منهجية المرافقة حيث تقوم الأخت الكبرى وهى فى المرحلة الجامعية بمرافقة الأخت الصغرى وهى فتاة فى المرحلة الابتدائية، ويعمل على أربع محاور وهم التعليم والبناء النفسي والوجداني والسلام والتعايش السلمي، والتطوع وقيادة المرأة والمبادرات المجتمعية.

حضر لقاء المحافظ، كلاً من، محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، وممثلين عن هيئة كوبتك اورفانز، سلوى يوسف وكاترين محروس، ورشدى صبحى مدير مكتب جمعية الصعيد بالأقصر، وفريق عمل المشروع بجمعية الصعيد مارينا نعيم أخصائية المشروع، وراندا ماهر منسقة المشروع واميرة مهدى منسقة المشروع.

ختام معسكر البناء النفسي والوجداني لـ 500 فتاة جامعية من الأقصر وقنا

وكان مشروع ابنتي الغالية، قد أقام مؤتمر "التصالح مع النفس والبناء النفسي والوجداني وقبول الآخر" لـ 500 فتاة جامعية من محافظتي قنا والأقصر، حيث استمر المؤتمر التدريبي لمدة 25 يوما تحت إشراف الدكتور مايكل مرقص، وبحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، سلوى يوسف مدير مشروع ابنتي الغالية بقنا والأقصر.

وأكد حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، على أهمية مثل هذه التدريبات في ثقل مهارة وكفاءة الفتيات في صعيد مصر بهدف تشكيل جيل واعي ومتطور يستطيع المساهمة في بناء الوطن والجمهورية الجديدة بشكل عصري.

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

كما أقام المشروع إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بحضور محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، وسلوى يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بالأقصر، وعثمان العريان امين عام الجمعيات والمؤسسات بالأقصر، وعددا من رجال الأوقاف والكنيسة، وعمد ومشايخ القرية، وأسر الفتيات الكبريات والصغريات التابعين لمشروع ابنتي الغالية الذي يتم تنفيذه حالياً داخل محافظة الأقصر.

وفي كلمته أشاد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بالدور البارز والمتميز الذي تبذله المرأة الريفية ودورها في المجتمع ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطنى من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المرأة الريفية ودورها في المجتمع الريفية يمثل النسبة الأكبر من القوى العاملة في مجال الزراعة بالإضافة إلى العمل غير الرسمي، والعمل داخل المنزل المرتبط بالأسرة، ودورها يساهم بصورة كبيرة في بناء القدرات التى تقوم بالتكيف مع الطبيعة المختلفة.

وقالت سلوي يوسف مديرة مشروع ابنتي الغالية بالأقصر، أن المرأة الريفية هي واحدة من أعمدة الحياة في الريف، وهي المرأة العاملة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل كبير على كلا من الموارد الطبيعية والزراعية للحصول على المال، مؤكدة أن المرأة المصرية حازت على مكتسبات قوية خلال السنوات الماضية، بعد تبني القيادة السياسية ملف تمكين المرأة المصرية ودعمها في كافة المجالات، لذا وجب على كل مرأه مصرية أن تفتخر بإنجازاتها وبطولاتها بفضل إصرارها الدائم على التفوق.

وشهد الحفل تقديم عرض مسرحي عن المرأة الريفية ودورها في المجتمع، وعروض ترفيهية وموسيقية، وفي ختام الحفل تم تكريم السيدات الرائدات الريفيات وأولياء أمور الأخت الصغرى بالمشروع، ومنحهن هدايا تقديرية على إسهاماتهن في خدمة المجتمع.

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