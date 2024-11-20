ندوة توعوية عن "دور وزارة العمل في الحد من الهجرة غير الشرعية " بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة توعوية تحت عنوان : " دور وزارة العمل في الحد من الهجرة غير الشرعية " ، بمقر المجلس القومي للسكان بالقليوبية ، بحضور عدد 23 رائدة ريفية، وتناولت الندوة مناقشة وطرح مجموعة من الموضوعات منها : مخاطر الهجرة غير الشرعية ، والتعريف ببدائل الهجرة غير الشرعية ، ودور وزارة العمل في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات التوعوية تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون ، ومعايير العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية والتى تساعد على مواجهة تلك الظاهرة .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتكثيف الندوات التوعوية للتثقيف لمواجهة تلك الظاهرة وفقاً للمعايير الدولية .

وأضافت مدير المديرية أن الندوة شارك فيها د.دعاء أحمد "مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، وصفوت ابوالسعود نائب مدير المجلس القومى للسكان ، وأحلام كعيب اخصائية تخطيط بالمجلس القومى للسكان ، تحت الإشراف التنفيذي لمدير مديرية العمل ، وفوزي صابر وكيل المديرية ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر لوزارة العمل لما تقدمه من خدمات ملموسة على أرض الواقع لمواجهة تلك الظاهرة ودعم وتوعية الشباب بمخاطرها .