تجديد حبس المتهمين بقتل شخص على يد أقارب زوجة شقيقه بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس المتهم بقتل شقيق زوج شقيقته طعنا 15 يوما على ذمة التحقيقات إثر خلافات زوجية بين شقيقة المتهم وزوجها شقيق المجني عليه، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

كانت شهدت منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية حيث أقدمت ربة منزل على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقائها حيث قام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عندما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية ورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم اول شبرا الخيمة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة حدوث مشاجرة بين زوج وزوجته فاستعانت الأخيرة بأشقاءها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج ويدعى "عبد المجيد" 48 سنة، للدفاع عن شقيقه انهالوا عليه بالضرب وقام أحد أشقاء الزوجة بطعنه بسلاح أبيض "مطواة" حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما دلت التحريات أن شقيق المجني عليه كان مرارا يحاول تطليق زوجته وتدعى "بطة" لكثرة مشاكلها وكانت الأسرة تدخل، وقبل الواقعة كانت الزوجة غاضبة في منزل أسرتها منذ شهرين، وحينما اختمرت فكرة الذهاب إلى منزل الزوجية والتعدي على زوجها استعانت بسيدة أخرى معها للصعود إلى المنزل عندما علمت بوجود زوجها بمفرده داخل محل السكن.

وكان في انتظارها أسفل المنزل أشقاؤها الذين صعدوا خلفها بعد ذلك، وتصادف مرور المجني عليه للذهاب إلى شقيقه لإلقاء التحية عليه، وعندما صعد إليه أبصر زوجة أخيه وآخرين يقوموا بالتعدي على شقيقه وعندما حاول الدفاع عنه قام أحد أشقاء الزوجة بالتعدي عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض مطواة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.