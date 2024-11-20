الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع عقد تعاون مع شركة ميرسك للتدريب

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد التعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة ميرسك للتدريب Maersk Training، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقع العقد المهندس ياسر الششنجي مدير إدارة الإتصالات بهيئة قناة السويس، والسيد/ فيجاي رانجاتشاري مدير شركة ميرسك للتدريب – دبى, رئيس قطاع النمو والمشاريع الاستراتيجية بالمقر الرئيسى، والسيد عمر غاربو مدير عام وكالة ميرسك الملاحية بمصر ولبنان بشركة إيه بى موللر – ميرسك.

حضر مراسم التوقيع، السيد/ ديڤيد إيسكوف المدير التنفيذي لشركة ميرسك للتدريب، والسيد/ هانى النادى ممثل مجموعة شركات إيه بى موللر – ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ميرسك لاين ايجينسى هولدنج إيه اس.

ينص التعاقد على تقديم شركة Maersk Training برامج تدريبية متقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس في مجالات القيادة وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تقديم برامج "تدريب المدرب" (Train the Trainer) يقدمها كوكبة من الخبراء المعتمدين بالشركة بما يساهم نحو بناء قدرات بشرية وخبرات مستدامة طويلة الأمد لدى هيئة قناة السويس.

وخلال لقائه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بمجموعة ميرسك والتي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات المشتركة، مؤكدا استمرار التعاون المستقبلي ليشمل مجالات عمل جديدة أبرزها مجال التدريب للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية من خلال إنشاء مركزين للتميز في أساليب القيادة وإدارة الأزمات بشكل علمي ممنهج داخل أكاديمية التدريب التابعة لهيئة قناة السويس والمقرر افتتاحها مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لاستكمال استراتيجيتها الطموحة للتطوير بتنمية مواردها البشرية بإعداد جيل متميز من الكوادر والطاقات المبدعة بقطاعات الهيئة المختلفة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وفق أحدث الأساليب العلمية وطرق التدريب العالمية لمواكبة المستجدات المتسارعة في مجال النقل البحري والصناعة البحرية وبما يمكنها من التفاعل المرن والاستجابة السليمة والسريعة مع التحديات المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقد التعاون يستهدف العمل المشترك لوضع حجر الأساس لتقديم محتوى تدريبي متخصص تقدمه أكاديمية التدريب التابعة لهيئة قناة السويس لتكون صرحا علميا بمواصفات عالمية لتقديم خدمة تدريب متميزة للعاملين بالهيئة في المقام الأول ومستقبلا لعملاء الهيئة من الخطوط الملاحية وشركات الشحن.

فيما صرح ديفيد إيسكوف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للتدريب قائلا:" نحن في ميرسك للتدريب نفتخر بالعلاقة الوثيقة والشراكة الممتدة لعقود مع هيئة قناة السويس، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المثمر، ونتطلع لتعزيز التعاون عبر اطلاق برامج تدريبية عالمية متخصصة خلال عام 2025 بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تطوير المهارات البشرية للكوادر بقناة السويس و بناء مستقبل مشرق ومستدام للجميع.

من جانبه، أكد السيد/ هانى النادى ممثل مجموعة شركات إيه بى موللر – ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن هيئة قناة السويس ومجموعة أيه بى موللر – ميرسك تجمعهم عقود من شراكات النجاح الاستراتيجية وستستمر لعقود أخرى، وهو ما يعد انعكاساً لتوافق الرؤى والخطط الاستراتيجية المستقبلية والتى تهدف دائماً إلى استكشاف أُطر التعاون الجديدة فى كافة مجالات الشحن والنقل البحري وسلاسل الإمداد والتمويل وكافه الخدمات البحرية واللوجيستية بما يحقق قيمة مضافة جديدة ومكاسب مشتركة"

جدير بالإشارة، أن شركة Maersk Training تمتلك خبرة في مجال التدريب تمتد لأكثر من 40 عامًا وتتبنى استراتيجيات متطورة للتدريب من خلال تقديم برامج تدريبية قائمة على سيناريوهات واقعية تُحاكي بيئات العمل الواقعية باستخدام أجهزة محاكاة متطورة مع تقييم وتحليل الأداء لضمان تحقيق التحسينات المستدامة



