ads
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق الموقع الإلكتروني للرعاية الاجتماعية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  للرعاية الاجتماعية، الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعيةhttps://socialwelfareservice.org/، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الثاني عشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

واضافت الصفحة الرسمية منذ قليل ، بانه جاء إطلاق الموقع في إطار حرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تقديم خدماتها الرعوية والاجتماعية بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز التواصل مع جميع أبناء الكنيسة والشعب، حيث يتيح الموقع للمستخدمين الوصول إلى معلومات شاملة حول أنشطة وبرامج السكرتارية، والخدمات الاجتماعية المقدمة، بالإضافة إلى متابعة الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحسين أوضاع الأفراد والعائلات في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية والتنمية.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الموقع الإلكتروني الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعية كرسي القديس مار مرقس الرسول تحسين أوضاع التنمية