رئيس مياه دمياط يتفقد محطات الشرب والصرف الصحي

أجرى اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي دمياط، جولة تفقدية لمحطة مياه دمياط، وذلك للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطة ومدى الجاهزية الفنية ومتابعة سير الأعمال بها.

وأكد خلال جولته على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية المنتظمة للمحطات وفقًا للخطة الزمنية والمحافظة على الحالة الفنية للمعدات بصفة دائمة وضرورة اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية حيث يأتي ذلك استمرارا للجولات التفقدية وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة كفاءة التشغيل.

كما أجرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لخط اسبستوس قديم بخط بولي ايثيلين قطر 630 مم بداية من البنك الاهلي و حتي مدخل محطة دمياط.

كما تفقد أعمال مشروعات حياة كريمة التي تشرف عليها شركة مياه دمياط، حيث تأتي تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والتي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة، حيث تفقد محطة مياه ميت أبو غالب لمتابعة نسب التنفيذ بها ومتابعة الأعمال النهائية تمهيدا لإفتتاحها بعد إعادة التأهيل.

ووجه شاهين جهاز الإشراف بسرعة الانتهاء من الملاحظات الموجودة وضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما أجرى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروعات حياة كريمة التي تشرف عليها شركة مياه دمياط، حيث تأتي تلك الجولة ضمن المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والتي تعتبر كأحد أهم أولويات الشركة.