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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة
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تحولت مؤشرات البورصة للتراجع، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 30,583.87 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.31%، وصولًا إلى مستوى 8,278.02 نقطة، كما هبط أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.05%، وصولًا إلى 8,324.59 نقطة

 كما تراجع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 11,455.72 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.56%، وصولًا إلى 6,646.63 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.44%، مسجلًا 13,406.94 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 37,913.73 نقطة.

البورصة اليوم الأربعاء منتصف تعاملات اليوم