الكرملين يرفض تجميد الصراع في أوكرانيا.. وبوتين مستعد للمفاوضات

أكد الكرملين، أن روسيا لا تقبل تجميد الصراع في أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات.

وقال الكرملين، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترى تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا أمرًا ضروريًا.

وتابع الكرملين: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان حماية البنية التحتية الحيوية الروسية بما في ذلك جسر القرم".

وكانت الخارجية الصينية، قد دعت كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس وتسوية الأزمة الأوكرانية بالسبل الدبلوماسية وتفادي أي تصعيد محتمل، عقب تحديث روسيا عقيدتها النووية.

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته أهمية إنهاء الحرب على أوكرانيا، وأن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إحياء "الناتو" ذكرى مرور ألف يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية.