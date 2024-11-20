رئيس أرمنت يناقش خطة ازدواج الطريق الزراعي الغربي ضمن "حياة كريمة".. صور

عقد العميد أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة، بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية والمشروع القومى لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وتذليل أية عقبات تعوق العمل والوقوف على نسب الإنجاز.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت وتسريع العمل بها، حتى يتسنى سرعة الأنتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت لكى يستفيد المواطن من المبادرة الرئاسية.

كما تم مناقشة بعض المشكلات ووضع الحلول المناسبة، ومنها سوء حالة الطريق الزراعي بداية من الحدود المشتركة مع قرية المريس التابعة لمركز الطود وحتى حدود أرمنت، حيث يوجد انهيارات بالطريق مما يؤدي إلى كثرة حدوث الحوادث.

عمل دراسة بمعوقات خطة ازدواج الطريق الزراعي الغربي بأرمنت



وأفاد ممثل هيئة الطرق، بأنه توجد خطة ازدواج الطريق الزراعي الغربي، حيث تم عمل دراسة بالمعوقات ورفعها إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل، كما تم مناقشة شكوى المواطنين ورؤساء القرى بشأن أعمدة الإنارة التى تعمل ليلا ونهارا وهو ما يتعارض مع خطة ترشيد الكهرباء، وأفاد مدير شبكة كهرباء ارمنت بأنه تم مخاطبة الشركه المسئولة لمعالجة المشكلة.

كما تم التأكيد على شركة الغاز الطبيعي بسرعة ضخ الغاز للمنازل مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل غاز مصر، وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها.

كما تقدم المواطنين بعدة شكاوى منها عدم رفع نواتج حفر طولي للكهرباء وتم التنبيه برفع ناتج الحفر بشكل فوري، وطلب أحد المواطنين بقرية الرياينة بعمل كوبري مشاة، حيث أفاد المواطن بأنه تقدم لهندسة رى أرمنت وطالبه بعمل مقايسة تقديرية وجاري العرض على وكيل وزارة الري.

كما وجه رئيس المركز برفع مخلفات الحفر بجميع المواقع أولا بأول، وذلك للمحافظة على حركة السير، واتخاذ إجراءات التأمين لمواقع الاعمال ووضع العلامات التحذيرية بها، منوها إلى تذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات.

حضر الاجتماع، كلا من المهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة، والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، وممثل جهاز تعمير البحر الأحمر ومسئولي مرافق الشركات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة، ومسئولى دار الهندسة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأرمنت، وشركة غاز مصر والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.

اجتماع حياة كريمة (1)

اجتماع حياة كريمة (2)

اجتماع حياة كريمة (4)

اجتماع حياة كريمة (5)