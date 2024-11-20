الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للاتصالات والمفاوضات بشأن أوكرانيا.

ووفقا لوكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية، قال بيسكوف "المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني.. والرئيس بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح".

وفي يونيو الماضي، أطلق الرئيس الروسي مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وقال إن "موسكو ستوقف إطلاق النار فورًا، وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نواياها في الانضمام إلى حلف /الناتو/، وعليها أن تنزع السلاح، وتبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي".. وذكر الرئيس بوتين في هذا السياق أيضا إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.