الصين تدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية

دعت الصين كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس بعد تحديث روسيا عقيدتها النووية، وإلى الحوار لتخفيف التوترات والحد من المخاطر الاستراتيجية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الخارجية الصينية: "ندعو إلى تسوية الأزمة الأوكرانية بالسبل الدبلوماسية وتفادي أي تصعيد محتمل".

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته أكد أهمية إنهاء الحرب على أوكرانيا، وأن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إحياء "الناتو" ذكرى مرور ألف يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية.