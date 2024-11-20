ممر شرفي واحتفالات كرنفالية في مبادرة "بداية" جديدة بدمياط

شارك مركز شباب الرحامنة بإدارة شباب الروضة في دمياط في فاعليات المبادرة بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية الرحامنة، ومشاركة شعبة نادي المناخ والبيئة والانشاد الديني بمركز شباب ابوجريدة، وكذلك إدارة التربية والتعليم بالروضة والاوقاف والازهر الشريف وعمل محاضرات توعية دينية وندوة عن اضرار التدخين، ومحاضرة توعية حول الاسعافات الاولية.

وتم تنفيذ مجموعة أنشطة متكاملة شاركن فيها إدارة التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية، ادارة التموين، ادارة الطب البيطري، مبادرة ١٠٠ مليون صحة، فرع محو الأمية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط و عبده الشعراوى القائم بعمل مدير المديرية والكابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحيى ندوة تثقيفية بعنوان " جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية "بالتعاون مع ادارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط بالمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة .

وأكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لخطتها الطموحة التى تتوافق مع البيئة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلي دور مصر الريادي على الصعيد الدولى والتي استضافت 27 COP فى مدينة شرم الشيخ 2022، كما شاركت منذ أيام 29 COP في أذربيجان 2024 الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية.

كما تناول محمد زاهر موجة الجغرفيا بإدارة دمياط التعليمية ظاهرة الاحتباس الحراري وأهم التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ فى مصر.

كما تناول المشروعات الوطنية التى تساهم في مواجهة التغيرات المناخية كمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة البديلة والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .