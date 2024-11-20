بعد التصالح.. براءة إمام عاشور في قضية الاعتداء على فرد أمن المول

أسدلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الستار، في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح.

وكانت المحكمة قد أمرت بالتحفظ على إمام عاشور داخل حجز المحكمة، وذلك عقب رفع الجلسة للمداولة، لحين صدور الحكم بشأنه، بعدما سلم نفسه للأمن عقب دخوله المحكمة.

وطالب محمد عثمان محامى اللاعب، هيئة المحكمة، خلال جلسة المعارضة الاستئنافية ببراءة المتهم واحتياطيا انقضاء الدعوى بالتصالح.

وقدم على فايز المحامي دفاع "عبد الله.م" فرد الأمن المعتدى عليه، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

حضور اللاعب جلسة الاستئناف

ويذكر أن اللاعب إمام عاشور قد حضر بنفسه أمام المحكمة، لإقرار الصلح بينه وبين فرد الأمن، ولمتابعة جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه.

وكان على فايز المحامي دفاع عبد الله فرد الأمن المجني عليه فى واقعة إمام عاشور، قد أعلن أن موكله حصل على التعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به، وذلك عبر جلسة صلح تمت بينه وبين المتهم د، وبناء عليه تقدم بطلب للمحامى العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 أشهر.

وأكد محمد عثمان محامي عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد أمن المول، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الرسمية.

حبس أمام عاشور

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.

وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.

براءة إمام عاشور

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.

جاءت الواقعة حينما تقدم موظف أمن بأحد المحلات التجارية بتحرير محضر ضد إمام عاشور يتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عددا من الأشخاص تحرشوا بها.

