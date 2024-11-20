"صحة الفيوم": تدريب 120 من أعضاء الفريق الطبي ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية"

تواصل مديرية الصحة بالفيوم، تحت رعاية الدكتور سامح العشماوي، وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد رمضان، منسق عام المبادرات بالمحافظة، تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي الوزاري حول المشورة الأسرية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "الألف يوم الذهبية"، ويُعقد البرنامج في قاعات تدريب إدارة تنظيم الأسرة بالمركز الطبي بكيمان فارس.

وأوضح منسق عام المبادرات، انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من التدريب الثانى بتدريب 120 من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى وسيتم الاسبوع المقبل المرحلة الثانية من التدريب الثانى.

ويأتى هذا التدريب ضمن خطة تدريب مقدمى الخدمات الصحية من الصيادلة واطباء الاسنان والعلاج الطبيعى في وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات لتقديم المشورة الأسرية ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية.

واضاف أنه قام بالتدريب كل من دكتورة غادة هلال مدير ادارة تنظيم الاسرة الدكتورة هناء فوزى مدير ادارة مكافحة الامراض المتوطنة الدكتورة رانيا خيرى مسئولة اليقظة الدوائية من ادارة الصيدلة الدكتورة ايمان المسلمى من التفتيش الصيدلى.

تناول التدريب موضوعات تنظيم الاسرة / الدولا / الرضاعة الطبيعية / النمو والتطور /مهارات التواصل / نمو الذكاءات.

ومن الجدير بالذكر، انه فى التدريب الاول بمرحلتيه تم ايضا تدريب 120 من اعضاء الفريق الطبى

قام بالتنسيق للتدريب دكتور تامر جمال الدين منسق الالف الذهبية بادارة التدريب.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية استمرار فعاليات البرنامج التدريبى للمشورة الأسرية الثانى على التوالى، وذلك في اطار توجيهات وزارة الصحة وفي اطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ورفع كفاءة مقدمى الخدمات الصحية وبرعاية الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.

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