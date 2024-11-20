اختل توازنه.. مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق السادس في الفيوم

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس جثة هامدة في الحال أثناء عمله، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط عامل بناء من علو ووفاته في الحال، على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أن مصرع عامل بناء يدعي "محمد عبد الله العزيز أحمد " 33 سنة، ومقيم بقرية السنباط بدائرة مركز الفيوم ، وجرى التقابل مع عامل زميله في العمل والذي أفاد أن المتوفى كان يقوم ببناء سور أعلى سطح العقار بالدور السادس واختل توازنه وسقط جثة هامدة في الحال، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.