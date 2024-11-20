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الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس اتحاد المحامين العرب يصل المغرب لحضور اجتماع المكتب الدائم للاتحاد

نقيب المحامين
نقيب المحامين
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وصل الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين المصريين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والوفد المرافق له، مدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

ويعقد اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب يومي 21 و22 نوفمبر الجاري تحت عنوان "فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعا.. والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني".

وسيناقش الاجتماع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وسوريا والوضع في السودان، وسبل التعاون مع الائتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني المنبثق عن اجتماع الأمانة العامة مع دائرة مناهضة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني لدى منظمة التحرير الفلسطينية بمقر الاتحاد بالقاهرة، وعددا من القضايا السياسية الأخرى.

وسيتطرق الاجتماع إلى مختلف التشريعات ذات العلاقة بمهنة المحاماة في الوطن العربي، والانكباب على دراسة مشروع عقد دورات مهنية على مستوى النقابات الأعضاء في الاتحاد، كما سيبحث اتفاق التعاون بين اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمنظمات غير الحكومية "منظمة الشعوب الأوروآسيوية".

اتحاد المحامين العرب اجتماع المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب