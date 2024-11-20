ما حقيقة تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ؟.. التعليم تجيب

تداول عدد من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك أقاويل عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في محافظة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة خلال الأيام الماضية.

إلا أن مصدر مسؤول بالتربية والتعليم الإسكندرية، أكد عدم صحة ما يتداول بشأن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في محافظة الإسكندرية.

وأكد أن العملية التعليمية في المدارس تسير بشكل منتظم بكافة المدارس الفترتين الصباحية والمسائية، خاصة مع التحسن الملحوظ في حالة الطقس اليوم.

وأشار إلى أن قرار تعطيل الدراسة الصادر من محافظ الإسكندرية كان خاصا بأمس الثلاثاء فقط بسبب التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

وكان قد أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة أمس الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية الثلاثاء 19 نوفمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة أمس الثلاثاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غدا للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والأمطار الرعدية الغزيرة التى تشهدها المحافظة وتستمر خلال الساعات القادمة، وفقا للأرصاد الجوية.