كانوا رايحين الشغل.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات في الفيوم

حصلت «البوابة نيوز » على أسماء المصابين في حادث تصادم 3 سيارات، صباح اليوم الاربعاء، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل الكيلو 55 بنطاق محافظة الفيوم، وتسبب في إصابة 19شخصا، بينهم 12 عامل، و4 فتيات، كانوا في طريقهم إلى العمل بأحد المصانع.

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي، عن إصابة 19 شخصًا، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم:

محمد رمضان جودة 17 سنه، وأحمد لطفي محمد 15 سنه، حمدي سيد سلوكه 51 سنه، ومحمد عبد الفتاح 48 سنه، وعمرو فتحي سيد، 19 سنه، وعبد التواب رضوان 16سنه، وأحمد محمد علي 39 سنه، وياسر فرج مفتاح 16سنه، وعماد تامر محمد 19سنه، وكريم رمضان طه 19سنه، ورضوان عاشور 37 سنه، وحسين هارون 34 سنه، وطارق ربيع عبد التواب 27سنه، ومصطفى حسين محمود 28 سنه، ومصطفى ممدوح رفاعي 27 سنه، ورودينا يوسف 24 سنه، وفاطمة عيد 21 سنه، وسماح ربيع 20 سنه، وهبه محمد 19 سنه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.